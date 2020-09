Frankfurt/Main - Der DAX ist am Freitag ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.600 Punkten berechnet und damit fast auf Vortagesschluss.



Bei den Einzeltiteln gab es aber große Unterschiede. Covestro und Heidelbergcement waren kurz nach Handelsstart 0,8 Prozent im Plus, für Volkswagen und Infineon ging es den gleichen Wert nach unten, MTU ließen sogar 1,2 Prozent nach. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen auch fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1676 US-Dollar (+0,03 Prozent).

