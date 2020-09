Der Automobilzulieferer Hella GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) wird an diesem Freitag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Hella wird der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019/2020 vorschlagen. Im letzten Jahr hatte der im MDAX notierte Konzern eine reguläre Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Zusätzlich zur regulären Dividende wurde im letzten Jahr eine Sonderdividende ...

