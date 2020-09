Der börsennotierte Feuerfest-Konzern Rath hat im 1. Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von 46,0 Mio. Euro erwirtschaftet und damit um 9,3 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Das EBITDA ging von 6,9 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019 auf nunmehr 5,5 Mio. Euro zurück, der Nettogewinn reduzierte sich auf 1,3 Mio. Euro (vs. 3,3 Mio. Euro).

