Der heimische Aktienmarkt verbuchte gestern Abschläge. Schon zu Handelsbeginn gab der ATX ab. Nach Bekanntgabe des ifo-Index machte er einen kurzen Ausflug ins positive Terrain, konnte die Gewinne aber nicht halten und schloss den Donnerstag mit einem Minus von 0,4% bzw. 2.102.42 Punkte. Die unternehmensseitigen Meldungen sind in Wien momentan mager. Die US-Arbeitsmarktdaten verfehlten die Erwartungen und die Erholung an den US Börsen hatte keinen Einfluss auf die Wiener Börse. Bei den Banken konnte vor allem die kleine Addiko Bank mit einem Gewinn von 1,9% punkten. Der Mitbewerber BAWAG schaffte ein Plus von 0,5%. Weniger positiv lief es für die Erste Bank (-0,6%) und Raiffeisen (-0,8%). Die Gewinner des Tages waren Agrana mit einem Plus von 5,1% und Porr mit plus ...

