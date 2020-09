Mainz (ots) - Die Ermittlungen in einem Mordfall führen Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) und sein Team von Sylt nach Dänemark: Am Montag, 5. Oktober 2020, 20.15 Uhr, läuft im ZDF ein neuer Film der Krimireihe "Nord Nord Mord" mit dem Titel "Sievers und die schlaflosen Nächte". Bereits ab Montag, 28. September 2020, 10.00 Uhr, ist der Fernsehfilm der Woche in der ZDFmediathek abrufbar.Carl Sievers hat sich nach langer Überlegung entschlossen, ein kleines Haus auf Sylt zu mieten. Doch kurz vor der Schlüsselübergabe wird ausgerechnet sein neuer Vermieter ermordet. Der Tote, Pilot Jens Hansen, betreibt ein Flugunternehmen auf Sylt. Zunächst sieht alles nach einem gewöhnlichen Raubmord aus. Allerdings bringen die Ermittlungen bald Brüche in Hansens gutbürgerlichem Leben ans Tageslicht. Er hatte nicht nur eine heimliche Geliebte, sondern kurz vor seinem Tod auch einen heftigen Streit mit seinem Bruder Heiner (Paul Herwig), in dem es um das Haus der Familie ging, in das Sievers mittlerweile eingezogen ist. Mit Sievers neuem Nachbarn, dem verschrobenen Witwer Peer Wilders (Peter Benedict), erscheint ein weiterer Verdächtiger auf der Bildfläche. Dessen Frau war bei einem Flugunfall ums Leben gekommen, für den Jens Hansen verantwortlich sein soll. Sievers, Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) finden heraus, dass Hansen seit dem tragischen Unfall jeden Monat eine hohe Summe von seinem Konto abgehoben hat. Schweigegeld, weil er bei besagtem Flug nicht flugfähig war? Hat der trauernde Wilders Rache geübt, weil Hansen ohne Strafe davongekommen war? Die Spur des Geldes führt die drei Kommissare schließlich bis nach Dänemark.In weiteren Rollen spielen Victoria Trauttmansdorff, Florian Bartholomäi, Hanna Plaß, David Korbmann, Marie Anne Fliegel, Andreas Christ, Nadja Engel und andere. Anno Saul inszenierte das Drehbuch von Jan Hinter und Stefan Cantz.Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131- 701-6100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nordnordmordFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der Film imVorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressemappe: https://kurz.zdf.de/WDPU/https://twitter.com/ZDFpresse Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4716786