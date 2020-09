DJ ESET stellt aktuelle Forschungsergebnisse auf der Virus Bulletin 2020 vor - Highlights der ESET-Vorträge: Neuartige Cyberspionage und aktuelle Banking-Malware

Jena (pts011/25.09.2020/09:30) - Auf der Virus Bulletin Konferenz 2020 zeigt ESET die Top-Ergebnisse seiner aktuellen Forschungsaktivitäten. Highlights in diesem Jahr sind die exklusiven Präsentationen zweier Researchergebnisse, die bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Im ersten Beitrag präsentieren die ESET-Forscher ihre Aufdeckung eines möglichen Wissensaustausch zwischen Cyberkriminellen in Südamerika. In einem weiteren Vortrag geht es um die Entdeckung von Spionageoperationen gegen Regierungen in Osteuropa, dem Balkan und Russland.. Insgesamt werden die Experten des europäischen IT-Sicherheitsherstellers vier Präsentationen halten und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Die VB2020 localhost findet online vom 30. September bis zum 2. Oktober statt. Die Teilnahme an der Konferenz ist in diesem Jahr kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich.

Als erste werden Jakub Soucek und Martin Jirkal, vom ESET-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Prag, über lateinamerikanische Cyberkriminelle mit Banking-Fokus als Konkurrenten bei Taktiken, Techniken und Verfahren referieren. Obwohl der Wissensaustausch unter Cyberkriminellen nicht ungewöhnlich ist, erregte dieser die Aufmerksamkeit der ESET-Forscher. Sie entdeckten viele Beispiele dafür in regionsspezifischen Malware-Familien mit den gleichen Schwerpunkten. Die Präsentation findet am 1. Oktober um 19.45 bis 20.15 Uhr MESZ statt.

Darüber hinaus präsentiert Zuzana Hromcova das Whitepaper, das sich mit ihren Ergebnissen zur IniviMole-Gruppe befasst. ESET-Sicherheitsexperte Ignacio Sanmillan spricht darüber hinaus in einer weiteren Präsentation über das Cyberspionage-Toolkit Ramsay. Zudem wird ESET Sicherheitsexperte Righard Zwienenberg an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Flattening the Curve of Cyber-Risks" teilnehmen.

Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf der Webseite der Virus Bulletin: https://vblocalhost.com/

VB 2020: ESET Highlights im Überblick

- 1. Oktober 2020, 19.45-20.15 Uhr: "Latin American financial cybercriminals as competitors in tactics, techniques and procedures", Jakub Soucek und Martin Jirkal

- 2. Oktober 2020, 20.15-20.45 Uhr: "XDSpy: Stealing government secrets since 2011", Matthieu Faou und Francis Labelle

- 2. Oktober 2020, 21-21.30 Uhr: "InvisiMole: First-class persistence through second-class exploits", Zuzana Hromcova

- Als Aufzeichnung verfügbar: "Ramsay: A cyber-espionage toolkit tailored for air-gapped networks", Ignacio Sanmillan

- Als Aufzeichnung verfügbar: "Flattening the Curve of Cyber-Risks", Podiumsdiskussion mit Righard Zwienenberg

