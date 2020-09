Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung diese Woche beließ die Zentralbank Neuseelands (RBNZ) ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert, so die Analysten von Postbank Research.Neben dem Leitzins von 0,25 Prozent sei auch das Anleihekaufprogramm in Höhe von 100 Milliarden Neuseeland-Dollar beibehalten worden. Allerdings habe die RBNZ auch "die Fortschritte betont, die hinsichtlich der Fähigkeit der Bank, zusätzliche geldpolitische Instrumente einzusetzen, erzielt wurden" und dass sie "bereit ist, zusätzliche Anreize zu geben". Dabei hätten die Währungshüter die Möglichkeit weiterer Leitzinssenkungen sogar in den negativen Bereich hinein signalisiert. Zuvor dürfte die Zentralbank jedoch ein "Funding for Lending"-Programm (FLP) einführen, das noch vor Ende des Jahres erwartet werde. Im Rahmen des Programms würden sich Banken, ähnlich wie bei dem TLTRO-Programm der Europäischen Zentralbank, günstig bei der Zentralbank refinanzieren können, wenn sie ihre Kreditvergabe an die Realwirtschaft ausweiten würden. Die günstigen Refinanzierungsbedingungen dürften den Druck auf das Bankensystem durch die Leitzinssenkung abmildern. Die Deutsche Bank erwarte eine Absenkung des Leitzinses in den negativen Bereich im ersten Quartal 2021. Der Neuseeländische Dollar dürfte durch die gegensätzlichen Effekte einer lockereren Geldpolitik und einer anhaltenden Konjunkturerholung in den kommenden Monaten weitestgehend unverändert gegenüber dem Euro handeln. (25.09.2020/alc/a/a) ...

