Eine relativ unbekanntes Unternehmen ist diese Tage an die Börse gekommen, nämlich the Hut Group (THG Group) aus England. Über den Aufbau einer eigenen kompletten E-Commerce Plattform, sowie den Zukauf vieler Webseiten ist das Unternehmen in seiner Nische zu einem der Weltmarktführer aufgestiegen. MyProtein ist der Preisführer beim Onlineverkauf von Nahrungsergänzungsmitteln und Lookfantastic ist sehr weit vorne im Beauty Segment, was dadurch eine Ergänzung zu Boohoo darstellt. Dazu gibt es aber um die 100 weitere Webseiten. Herz des Unternehmens ist aber die E-Commerce Plattform, die auch an Dritte verkauft wird und damit dem Geschäftsmodell von Shopify oder Baozun ähnelt. Mehr […] ...

