Der Ottakringer Konzern, mit den Marken wie u.a. Ottakringer Bier, Vöslauer Mineralwasser oder Del Fabro Kolarik, verzeichnete im 1. Halbjahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 89,5 Mio. Euro (vs. 119,4 Mio. Euro im 1. HJ 2019). Hintergrund des Umsatz-Minus waren die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung - wie die Schließungen der Gastronomie und Hotellerie oder dem Verbot von Großveranstaltungen, so das Unternehmen. Zur Gegensteuerung seien unverzüglich Maßnahmen, wie etwa die Inanspruchnahme von Kurzarbeit oder Restrukturierungen gesetzt worden. Zur Liquiditätssicherung seien die Kreditlinien bei den Banken ausgeweitet und Investitionen gestoppt worden. Insgesamt ging das Betriebsergebnis von +3,3 Mio. in der Vorjahresperiode auf nunmehr -6,4 ...

