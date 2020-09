Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zwei Fondskategorien weisen weiter auffällig hohe Umsätze im Fondshandel an der Börse Frankfurt auf: Technologie- und Nachhaltigkeitsfonds, so die Deutsche Börse AG.Technologiefonds würden mal verkauft, mal gekauft, Nachhaltigkeitsfonds fast nur gekauft. Was Tech-Fonds angehe, mache sich das Allzeithoch an der NASDAQ Anfang September und der darauffolgende kräftige Rücksetzer bemerkbar. "Untertägig sehen wir oft hohe Schwankungen bei Technologiefonds", erkläre Ivo Orlemann von der ICF Bank. Insgesamt hätten dem Händler zufolge noch die Käufe überwogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...