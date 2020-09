FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 233 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 175 (155) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2500 (2410) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1125 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES PENNON GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 1060 PENCE - BERENBERG CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 535 (625) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 450 (350) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4200 (4400) P - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 266 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1466 (1336) PENCE - 'SELL' - INVESTEC RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1191 PENCE - INVESTEC RAISES SERICA ENERGY PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 125 PENCE - JEFFERIES RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 870 (800) P - 'UNDERPERFORM' - LIBERUM CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 610 (760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SIG PRICE TARGET TO 26 (34) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 360 (349) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC ADDS TT ELECTRONICS TO 'TOP 10 LIST' - 'OUTPERFORM' - RBC REMOVES WILLIAM HILL FROM 'TOP 10 LIST' - 'OUTPERFORM' - SOCGEN INITIATES BRITVIC WITH 'BUY' - TARGET 945 PENCE



