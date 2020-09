PEKING (dpa-AFX) - In einem Entwicklungszentrum des chinesischen Telekomriesen Huawei in Südchina ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Dichter dunkler Rauch quoll aus dem großen Gebäudekomplex am Songshan See in der Stadt Dongguan (Provinz Guangdong). Die Feuerwehr schickte nach Medienberichten mehrere Löschzüge zum Brandort. Das Feuer sei "unter Kontrolle" gebracht worden, berichtete das Unternehmen nach Angaben der Sina-Technologie-Webseite. Es sei in einem Labor ausgebrochen. Über Opfer und Schäden wurde zunächst nichts bekannt./lw/DP/men