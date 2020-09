Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -34,03 Prozent, der DAX bei -4,85 Prozent und der Dow Jones bei -6,04 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2100,80 /2101,00, -0,07%)DAX ( Akt. Indikation: 12570,50 /12570,50, -0,29%) Bisher gab es an einem 25. September 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformanceam 25.09. beträgt -0,16%. Der beste 25.09. fand im Jahr 2015 mit 1,57% statt, der schlechteste 25.09. im Jahr 1998 mit -1,98%. Im Vorjahr lag der ATX am 25.09. so: -1,19%. Bzgl. KESt gibt es ein Gerücht: Vielleicht muss vor einer Erleichterung, die Blümel ja angekündigt hatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...