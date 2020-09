Münster (ots) - Beim gerade veröffentlichten Maklerranking 2020 des Fachmagazins 'Immobilienmanager' gehört die LBS Immobilien NordWest (LBSi NW) erneut zu den drei erfolgreichsten Vermittlern von Wohnimmobilien in Deutschland. Mit 151 Mio. Euro Nettoprovisionsumsatz wurde die in den vier Bundesländern NRW, Berlin, Niedersachsen und Bremen aktive Sparkassentochter nur von den bundesweiten Playern Sparkassen-Finanzgruppe (583 Mio. EUR) sowie Engel&Völkers (191 Mio. EUR) übertroffen.In ihrem Geschäftsgebiet ist die LBSi NW Marktführer. Gemessen an den Eigenheimen landete sie auch bundesweit auf Platz 1, bei den Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und Grundstücken jeweils auf Platz 2. Kerngeschäft ist das selbst genutzte Wohneigentum: Acht von zehn vermittelten Immobilien werden von den Eigentümern erworben, um selbst darin zu wohnen. Geschäftsführer Roland Hustert: "Wir setzen auf Wohnraum für jedermann statt auf Luxusimmobilien."Rund 150.000 Immobiliensuchende haben sich bei der LBSiNW registriert, deshalb findet die Hälfte der Angebote bereits nach weniger als drei Monaten einen Käufer. Die Gesellschaft vermittelte im vergangenen Jahr mit eigenen Immobilienberatern und den über 90 kooperierenden Sparkassen 13.500 Wohnungen und Häuser im Wert von 3 Mrd. Euro. Die LBSiNW ist eine Tochter der LBS West und der LBS Nord.Pressekontakt:Dr. Christian SchröderUnternehmenskommunikation_________________________________________________________________LBS Immobilien NordWestHimmelreichallee 40 · 48149 MünsterTelefon: 0251 412 5125 oder 0171 76 110 93christian.schroeder@lbswest. de · www.lbsi-nordwest.deOriginal-Content von: LBS Immobilien GmbH NordWest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118691/4717125