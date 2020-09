Köln (ots) -Eine knappe Woche nach seiner Ehrung zum wertvollsten Spieler (MVP)der nordamerikanischen Eishockey-Liga ist Leon Draisaitl zu Gast inder ARD.Der gebürtige Kölner, der in der NHL für die Edmonton Oilers spielt,nutzt am Sonntag einen Besuch in seiner Heimatstadt zu einem Live -Auftritt bei Moderator Matthias Opdenhövel in der ARD Sportschau(Sonntag 27. 9. 18:30-19:20 Uhr).Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 - 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4717206