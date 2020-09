DJ Quarantäne von Maas geht bis zum 4. Oktober

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird bis zum 4. Oktober in Quarantäne bleiben, erklärte seine Sprecherin Maria Adebahr am Freitag. Am Mittwoch hatte er sich wegen der Corona-Infektion eines Personenschützers in Selbstisolation begeben. Am gleichen Tag habe er einen ersten Corona-Test gemacht, der negativ ausgefallen sei.

Unklar ist noch, wie lange Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Quarantäne bleiben soll, da für ihn die Vorgaben des Gesundheitsamtes noch ausstehen. Der CDU-Politiker hatte sich ebenfalls am Mittwoch in häusliche Isolation begeben, nachdem bei einem Mitarbeiter eines EU-Ministers, der sich mit Altmaier getroffen hatte, eine Corona-Infektion festgestellt wurde. Altmaier hat sich nach dem Treffen ebenfalls auf Corona testen lassen. Das Ergebnis steht aber noch aus, sagte seine Sprecherin Beate Baron.

Das gesamte Bundeskabinett hat sich nicht in Quarantäne begeben müssen, weil dies laut offiziellen Vorgaben nur bei einem Erstkontakt mit Corona-Infizierten nötig ist. Weder bei Maas noch bei Altmaier hat sich allerdings eine Infektion bestätigt.

