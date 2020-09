DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Villeroy de Galhau: EZB könnte Inflationsziel ändern

Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat seine Bereitschaft signalisiert, das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ändern. Villeroy de Galhau sagte laut einem Bericht von Bloomberg, das gegenwärtige Ziel von "unter, aber nahe 2 Prozent" werde oft als eine Obergrenze missdeutet, es sollte aber als ein symmetrisches Ziel interpretiert werden. "Als Konsequenz daraus könnten wir bereit sein, für einige Zeit Inflationsraten von über 2 Prozent zu akzeptieren", sagte er.

EZB: Unternehmenskredite wachsen im August mit konstantem Tempo

Das Wachstum der Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen im Euroraum ist im August konstant geblieben. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Kreditvergabe mit einer Jahresrate von 7,1 (Juli: 7,1) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer ebenfalls unveränderten Jahresrate von 3,0 Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 4,1 (4,2) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 0,3 (0,4) Prozent.

IAB rechnet für 2021 mit teilweiser Arbeitsmarkterholung

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet damit, dass sich der deutsche Arbeitsmarkt im nächsten Jahr nur teilweise vom coronabedingten Einbruch in diesem Jahr erholen wird. Anhaltende Beschäftigungungsverluste erwartet das IAB für den Bereich "Handel, Verkehr, Gastgewerbe" sowie die "Sonstigen Dienstleistungen", im produzierenden Gewerbe wird der Stellenabbau laut IAB sogar noch 2021 anhalten. Das IAB prognostiziert für 2020 im Jahresdurchschnitt einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 440.000, gefolgt von einem Rückgang um 100.000 im Folgejahr.

Bauindustrie erhöht Umsatzprognose trotz Corona-Pandemie

Die deutsche Bauwirtschaft ist bislang besser durch die Corona-Pandemie gekommen als zunächst erwartet. Die deutsche Bauindustrie erhöhte daher am Freitag ihre Umsatzprognose für dieses Jahr auf ein nominales Plus von 3,5 Prozent nach einer im Mai vorhergesagten Stagnation für das Jahr 2020. Die Bauchnachfrage hat sich allerdings im Juli laut neusten Zahlen des Statistischen Bundesamts etwas abgekühlt.

Verdi ruft zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf

Pendler müssen sich in Bussen und Bahnen in der kommenden Woche auf massive Verzögerungen einstellen: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs rief die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Dienstag zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Verdi begründete den Schritt am Freitag mit der Weigerung der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA), mit der Gewerkschaft in Verhandlungen einzutreten.

Moskau verhängt Ausgangssperre für Senioren

Angesichts stark steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin eine Ausgangssperre für Senioren verordnet. Ab kommenden Montag sollten Einwohner über 65 Jahren zu Hause bleiben und so selten wie möglich Einkaufen gehen, erklärte Sobjanin. Spaziergänge bleiben jedoch erlaubt. Die Arbeitgeber rief der Bürgermeister auf, ihren Angestellten die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen.

Kongress und Weißes Haus sprechen wieder über Stimuluspaket

Die Mehrheitsführerin im US-Repräsantantenhaus, Nancy Pelosi, arbeitet an einem neuen, verkleinerten Paket zur Pandemie-Hilfe. Nach Angaben von Personen, die mit der Materie vertraut sind, würde das Paket Hilfe für Fluggesellschaften, Restaurants und kleine Unternehmen umfassen. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte unterdessen, dass er und Pelosi sich auf weitere Gespräche über ein neues Hilfsgesetz geeinigt hätten.

Studie: Rassismus kostete US-Wirtschaft 16 Billionen Dollar in 20 Jahren

Rassismus hat der US-Wirtschaft laut einer Studie in den vergangenen 20 Jahren enormen Schaden zugefügt. Geringere Löhne und Schwierigkeiten beim Zugang zu Krediten für Schwarze und Latinos hätten zu Einbußen in Höhe von 16 Billionen Dollar geführt, heißt es in einer Studie des New Yorker Finanzdienstleisters Citigroup. Sollte die Lücke in den nächsten fünf Jahren kleiner werden, könnte die US-Wirtschaft demnach um zusätzliche 5 Billionen Dollar wachsen.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Aug Erzeugerpreise -0,2% gg Vormonat

Schweden Aug Erzeugerpreise -4,6% gg Vorjahr

