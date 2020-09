Köln (ots) - Darauf haben Freunde von spannenden Arztserien lange gewartet: Mit "Ganz in Weiß" kommt am 9. Oktober endlich das erste Film-Special zu "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" in Spielfilmlänge auf DVD und digital in den Handel.Die ARD-Erfolgsserie, in der Dr. Matteo Moreau seit 2015 die Assistenzärzte und Assistenzärztinnen betreut, fesselt mit packenden Geschichten aus dem Klinikalltag des Johannes-Thal-Klinikums.Das 90-minütige Special überzeugt mit dem hochspannenden Abenteuer einer Rettungsaktion und atemberaubenden Landschaftsbildern. Die DVD enthält als Bonus Behind-the-scenes Clips, den Trailer und eine Sammelkarte vom Ärzte-Team und ist damit absolut unverzichtbar für alle Fans.Eine wunderschöne Aussicht auf das schneebedeckte Alpenpanorama und mittendrin die Assistenzärzte des Johannes-Thal-Klinikums. Tagsüber besuchen die jungen Ärzte einen Lehrgang, in dem sie Versorgung und Bergung verunglückter Personen trainieren und abends genießen sie die Gastfreundschaft der Dorfbewohner. Jedoch kippt die Stimmung, als ihr Bergführer plötzlich verschwindet. Die Ärzte beginnen eine dramatische Rettungsaktion im Hochgebirge.ProduktinformationVeröffentlichung: 9.10.2020Produktionsland: DeutschlandProduktionsjahr: 2019Genre: DramaMedium: DVD / VoDUVP 12,99 EURBest-Nr.: 9901P0009363-01EAN: 4042999129825Laufzeit: Ca. 90 minBildformat: 16:9Tonformat: Dolby Digital 2.0Hörfilmfassung: Dolby Digital 2.0FSK: Ab 12 JahrenUntertitel: Deutsch für HörgeschädigteExtras / Bonus: Behind-the-scenes Clips, Trailer, SammelkarteVerpackung: 1-Disc Softbox Über eine redaktionelle Einbindung würden wir uns freuen.Packshots und Szenenbilder stehen hier (https://we.tl/t-WNdA0rdiNQ) zum Download bereit.Benötigen Sie für Ihre Berichterstattung mehr Informationen oder ein Rezensionsexemplar, möchten Sie eine Verlosung durchführen?Schreiben Sie eine Mail an: presse@daspressebuero.com (mailto:presse@daspressebuero.com)Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus fast 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeBilser Str. 11 - 13, 22297 HamburgTel. 040 / 514 011 - 68E-Mail: presse@daspressebuero.comGaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/4717413