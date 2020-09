Der Sicherheitselektronik-Konzern Hensoldt notiert seit heute im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien des Unternehmens aus der Nähe von München notierten zum Handelsstart bei 12,00 Euro, der Ausgabepreis lag ebenfalls bei 12,00 Euro. Erst zur Wochenmitte ging in Frankfurt der Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert an die Börse, auch hier lag der erste Kurs auf dem Niveau des Ausgabekurses bei 58,00 Euro. Mit Siemens Energy AG wird ab 28. September 2020 eine neue deutsche Aktie in das internationale Marktsegment global market der Wiener Börse aufgenommen. Siemens Energy legt am 28. September das Börsendebüt in Frankfurt hin, wo die Aktien im Rahmen einer Abspaltung vom Mutterkonzern an die Aktionäre der Siemens AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...