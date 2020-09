München (ots) -Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Wir Ostdeutsche, wir Westdeutsche: Wie groß ist die Kluftwirklich?Die Gäste:Hubertus Heil, SPD, Bundesminister für Arbeit und SozialesRené Springer, AfD, Bundestagsabgeordneter aus dem Land BrandenburgKatja Kipping, DIE LINKE, ParteivorsitzendeAngela Brockmann, Unternehmerin; Geschäftsführerin eines Unternehmensfür Blockheizkraftwerke in MagdeburgNikolaus Blome, Leiter des Ressort Politik und Gesellschaft RTLDeutschlandAltes verschwindet, alles verändert sich: Das verbinden vieleOstdeutsche mit 30 Jahren Einheit. Sind Ossis deshalb heute wendigerals Wessis? Oder haben viele so den Halt verloren, zweifeln anDemokratie und etablierten Parteien? Die Diskussion nach derDokumentation zum Thema!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax: 08005678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Torsten Beermann (WDR) Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4717561