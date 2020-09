Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ifo-Daten hellen sich auf, Experten haben jedoch mehr erwartet, das gilt auch für den Battery Day von Tesla, ob die IPOs an der Frankfurter Börse und die Aussicht auf einen erfolgsversprechenden Spin Off die Stimmung in dieser Woche gerettet haben und wie das die Börsenkorrespondenten Johanna Krämer und Patrick Dewayne erlebt haben, sehen Sie hier.