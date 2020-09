Bonn (ots) - Die Bundesregierung hat in dieser Woche den Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für das kommende Jahr beschlossen. Demnach plant der Bund im nächsten Jahr Ausgaben in Höhe von rund 413 Milliarden Euro. Da er deutlich weniger Steuern einnehmen wird, sollen neue Schulden in Höhe von 96,2 Mrd. Euro aufgenommen werden. Als Ziele seines Haushalts nannte Scholz in Zeiten der Corona-Pandemie den Gesundheitsschutz, die Unterstützung der Wirtschaft und die Sicherung von Beschäftigung. Der Haushalt sehe ferner Milliarden-Investitionen in Straßen und Schienen, die Digitalisierung, den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und den Kita-Ausbau vor. Im Vorfeld der Plenumsdebatten diskutieren die Hauptstadt-Korrespondenten Erhard Scherfer oder Gerd-Joachim von Fallois mit jeweils zwei Bundestags-Abgeordneten ein bundestagsgespräch, in dem sie in die Hauptargumente von Regierung und Opposition hinterfragen.In der kommenden Woche berät nun das Parlament in erster Lesung den Haushalt der Bundesministerien für 2021. phoenix zeigt die Haushaltsberatungen ab Dienstag live und in voller Länge. Traditionell nutzt die Opposition die Etatdebatten zur Generalabrechnung mit der Regierungspolitik, vor allem die Beratungen über den Etat der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes am Mittwoch lassen einen harten Schlagabtausch erwarten.Hier die Sitzungstage und Beratungstermine im Einzelnen:Dienstag, 29. September 202010.00 - 10.50 Einbringung Haushaltsgesetz 2021 und Finanzplan des Bundes 2020 bis 202410.50 - 12.35 Allgemeine Finanzdebatte12.35 - 14.20 Verkehr und digitale Infrastruktur14.20 - 16.05 Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit16.05 - 17.50 Ernährung und LandwirtschaftMittwoch, 30. September 202009.00 - 13.00 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt13.00 - 14.45 Auswärtiges Amt14.45 - 16.30 Verteidigung16.30 - 18.15 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwicklungDonnerstag, 1. Oktober 202009.00 - 10.45 Inneres, Bau und Heimat10.45 - 12.30 Justiz und Verbraucherschutz12.30 - 12.40 Abschließende Beratungen ohne Aussprache12.40 - 14.25 Wirtschaft und Energie14.25 - 16.10 Familie, Senioren, Frauen und Jugend16.10 - 17.55 Gesundheit17.55 - 19.40 Bildung und ForschungFreitag, 2. Oktober 202009.00 - 11.20 Vereinbarte Debatte "30 Jahre Deutsche Einheit"11.20 - 13.05 Arbeit und Soziales13.05 - 14.50 Schlussrunde Haushaltsgesetz 2021Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4717584