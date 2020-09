Mainz (ots) -Woche 40/20Samstag, 26.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XVerlorenes WissenSonnenpillen und der Superbeton der AntikeDeutschland 201922.25 Terra XVerlorenes WissenGlastränen und die Heilsalben des MittelaltersDeutschland 201923.10 Friedrich II. - Der StauferEwiger Kampf mit dem PapstDeutschland 201923.50 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die MachtDeutschland 20190.35 War of Thrones - Krieg der KönigeEngland gegen Frankreich (1328-1364)Frankreich 20181.20 War of Thrones - Krieg der KönigeDer verrückte König (1392-1453)Frankreich 20182.05 War of Thrones - Krieg der KönigeDas Heiratsspiel (1461-1483)Frankreich 20182.50 War of Thrones - Krieg der KönigeDie Macht der Frauen (1515-1558)Frankreich 20183.40 Terra XEine kurze Geschichte über ...Das MittelalterDeutschland 20204.25 Terra XEine kurze Geschichte über ...Die HexenverfolgungDeutschland 2020Woche 40/20Sonntag, 27.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.05 heute-show5.40 Friedrich II. - Der StauferEwiger Kampf mit dem PapstDeutschland 20196.25 Edward II. von England - Tödliches Spiel um die MachtDeutschland 20197.10 Heinrich VIII. - Tödliche IntrigenGroßbritannien 20157.55 ZDF-HistoryDie Ritter - Mythos und WahrheitDeutschland 20188.40 ZDF-HistoryGeköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschahDeutschland 20189.25 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 20179.55 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenErdeDeutschland 202010.40 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenLuftDeutschland 202011.25 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenWasserDeutschland 202012.10 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.Deutschland 201712.55 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 201413.40 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 201614.25 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 201415.10 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 201615.55 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1800Deutschland 201716.40 History 360° - Geschichte der MenschheitJäger und KriegerDeutschland 201817.25 History 360° - Geschichte der MenschheitGötter und ImperienDeutschland 201818.10 History 360° - Geschichte der MenschheitWissen und MachtDeutschland 201818.55 History 360° - Geschichte der MenschheitFortschritt und GrößenwahnDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Terra XAnthropozän - Das Zeitalter des MenschenWasserDeutschland 202022.25 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.Deutschland 201723.10 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0Deutschland 201423.50 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 500Deutschland 20160.35 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000Deutschland 20141.20 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500Deutschland 20162.05 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1800Deutschland 20172.45 Deep Time HistoryDie Anfänge der MenschheitDeutschland 20193.30 Deep Time HistoryDie Zeit der EntdeckungenDeutschland 2019(weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 40/20Montag, 28.09.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:9.50 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des WirtschaftsboomsFrankreich 201910.35 Chinas einsame SöhneDie skurrilen Folgen der Ein-Kind-PolitikDeutschland 201711.20 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-SystemChina 2019(weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:15.35 Liebe und Sex in den USA - Profit, Prüderie und PolyamorieUSA 201916.20 Liebe und Sex in Japan - Flucht vor der EinsamkeitFrankreich 201617.05 Liebe und Sex im Maghreb - Zwischen Tabu und AufbruchFrankreich 2019(weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen)Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:21.40 Die PlanetenMarsGroßbritannien 201922.25 Die PlanetenJupiterGroßbritannien 201923.10 Die PlanetenSaturnGroßbritannien 201923.55 Die PlanetenEisweltenGroßbritannien 20190.40 heute journal1.05 Genial konstruiertMega-BautenGroßbritannien 20181.50 Genial konstruiertAlpine TechnikGroßbritannien 20182.35 Genial konstruiertSuperfliegerGroßbritannien 20183.20 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltOne World Trade CenterGroßbritannien 20174.05 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltLeadenhall BuildingGroßbritannien 20174.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der WeltShanghai TowerGroßbritannien 2017Woche 40/20Dienstag, 29.09.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:7.00 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder!Mit der Verkehrspolizei im EinsatzDeutschland 20187.45 Frankfurt - BahnhofsviertelRotlichtbezirk und HipstermeileDeutschland 20158.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.30 Endstation Crystal - Leben in der DrogenhölleDeutschland 20179.15 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co.Deutschland 202010.00 Trinken ohne Limit - Die verborgene AlkoholsuchtDeutschland 201910.45 Volk auf DrogeDer verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co.Deutschland 201911.30 Drug WarsGroßbritannien und das KokainGroßbritannien 201912.15 Drug WarsGroßbritanniens junge DealerGroßbritannien 201913.00 ZDF-HistoryDie Geheimnisse der Kennedy-FrauenDeutschland 2017"Fahrenheit 11/9 von Michael Moore" um 13.15 Uhr entfällt13.45 ZDF-HistoryDie großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschtenDeutschland 202014.30 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte PolitikDeutschland/USA 202015.15 Trumps schmutziger DealDer Präsident und die Ukraine-AffäreFrankreich 2020"Das gespaltene Amerika: Obama: Yes, we can!" entfällt16.15 Donald Trump - Der unterschätzte PräsidentDeutschland/USA 2020(weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4717593