Berlin/London (ots) - Die amerikanische Workwear Brand Dickies (https://www.dickiesworkwear.com/uk) widmet ihre erste globale Multimedia-Marketingkampagne (https://www.youtube.com/watch?v=eDT9-s0U8qs&feature=youtu.be) dem Wert der Arbeit und den Kreativen und Machern. Im Mittelpunkt stehen dabei die Dickies Eisenhauer Jacke, das Sacramento Shirt sowie zehn internationale Kreative aus traditionellen Handwerker-Berufen und Künstler, die weltweit eine gemeinsame Sprache vereint: pure Inspiration!Die neue United by Dickies Kampagne - "Vereint durch Inspiration, vereint durch Dickies", stellt eine unumstößliche Wahrheit in den Vordergrund: Es sind die Erschaffer, die unsere Welt mit Hingabe und kreativem Ausdruck gestalten.Auf Grund der weltweiten Reisebeschränkungen wurde jeder einzelne Beitrag der Kampagne von den Protagonisten selbst erstellt. Jeder ist Teil einer besonderen, globalen Gemeinschaft - vom traditionellen Handwerk bis hin zu Kulturschaffenden aus den Bereichen Kunst, Musik oder auch Skateboarding. So entstehen einzigartige Porträts, Einblicke in die Arbeit und die jeweiligen Umfelder aus Sicht der Schaffenden selbst.Als Leinwand für jeden der zehn Kreativen diente die klassische Eisenhower-Jacke von Dickies, die somit während der gesamten Kampagne in Erscheinung tritt. Die simple, kultige Kontur der in den späten 1940er-Jahren entstandenen Eisenhower-Jacke (https://www.dropbox.com/sh/jz193ayo0rru87y/AABrAq0bHwV5L4Zoap5xFEW8a?dl=0) ist unverkennbar durch den gut sichtbaren Reißverschluss und den gebügelten Kragen. Ein echtes, unverwechselbares Staple-Item nordamerikanischer Workwear.Pressekontakt:LIZZN PRTorstrasse 6610119 Berlinalice@lizzn.deOriginal-Content von: DICKIES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143388/4717643