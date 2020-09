Strasbourg (ots) -Juliette Gréco verkörperte das französische Chanson wie keine andere. Weltberühmt wurde Grécoin den 1950er und 60er-Jahren mit Chansons wie "L'accordéon", "Déshabillez-moi" oder "LaJavanaise". Am 23. September ist die ikonische Sängerin im Alter von 93 Jahren gestorben. InErinnerung an Juliette Gréco ändert ARTE kurzfristig sein Programm und zeigt am morgigenSamstagabend den Dokumentarfilm "Juliette Gréco - Die Unvergleichliche". Direkt im Anschlusszeigt ARTE ein legendäres Konzert von Gréco im Pariser Olympia aus dem Jahr 2004.Samstag, 26. September 202023.30 UhrJuliette Gréco - Die UnvergleichlicheDokumentarfilm von Yves Riou und Philippe PouchainARTE, Cinétévé, INAFrankreich 2011, 72 Min.Online in der ARTE-Mediathek bis zum 30. März 2021In dieser Hommage an Juliette Gréco blickt ARTE auf das Jahr 2012 zurück, in dem dieweltberühmte Chansonsängerin ihren 85. Geburtstag feierte. In dem Porträt von Yves Riou undPhilippe Pouchain antwortet sie sehr offen auf alle Fragen, sodass hinter dem Star die "wahre"Juliette Gréco zum Vorschein kommt. Mit ihrer dunklen Stimme und ihrer schwarzen Kleidungprägte sie als "Königin der Existenzialisten" ab Ende der 40er Jahre eine ganze Generation.Von Musik untermalt und mit eindrucksvollen Archivbildern angereichert folgt die Sendung dembewegten Lebensweg der Grande Dame des französischen Chansons.00.45 UhrJuliette Gréco - Konzert im OlympiaKonzertTV-Regie: Alain CluzeauProduktion: PolydorFrankreich 2004, 104 Min.ARTE gedenkt Juliette Gréco, einer Künstlerin mit außergewöhnlichem Charisma. Auf der Bühnedes Pariser Olympia, dem Mekka des Chansons, verzauberte sie ihr Publikum. Von "Jolie môme"bis "Ne me quitte pas" - bei dem legendären Konzert aus dem Jahr 2004 sang die Grande Dame desfranzösischen Chansons die schönsten Lieder ihrer Karriere und die ihrer Wegbegleiter.Pressekontakt:Michel Kreß | michel.kress@arte.tv | Tel: +33 3 90 14 21 63Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/4717651