London (ots/PRNewswire) - Tony Blair, Amélie de Montchalin, Matt Hancock, Jens Spahn, Nikolai Astrup und Cédric O sprechen über das COVID-19-Thema "Von der Krise in den Wiederaufschwung"Der GovTech Summit (29. September) wird 2020 erstmals in ganz neuem Format, nämlich vollständig virtuell, stattfinden. Das Thema "From Crisis to Recovery" ("Von der Krise in den Wiederaufschwung") bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich die Zukunft der öffentlichen Dienste nach der Pandemie vorzustellen und zu erfahren, wie die Technologie die Arbeitsweise der Regierungen verändern wird, insbesondere angesichts der weltweiten Krise.Der frühere britische Premierminister und Vorstandsvorsitzende des Tony Blair-Instituts für globalen Wandel, Tony Blair, wird im Eröffnungs-Kamingespräch erörtern, wie die Regierung neu aufgestellt werden kann, um den Bürgern nach COVID bessere Ergebnisse zu liefern. Neben Tony Blair werden führende europäische Minister, politische Entscheidungsträger, Start-up-Chefs und Vertreter der Weltregierung über den Ansatz ihres eigenen Landes in Bezug auf GovTech sprechen. Dazu gehören:- die französische Ministerin für Wandel und öffentlichen Dienst Amélie de Montchalin;- der britische Gesundheitsminister Matt Hancock;- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn;- der norwegische Kommunal- und Modernisierungsminister Nikolai Astrup;- der französische Staatssekretär für Digitales und Telekommunikation Cédric O;- der niederländische Staatssekretär für Inneres und Königreichsbeziehungen Raymond Knops; und- die serbische Direktorin des Reformteams für öffentliche Verwaltung Marta Arsovska Tomovska Die Themen der kostenlosen Sessions des Gipfels sind die transformative Rolle der Technologie in der Gesundheitsversorgung, die Zukunft der Arbeit nach COVID, die Track-and-Trace-Technologie sowie Leben mit COVID - die Rolle der Technologie für die Stadt der Zukunft.Hinzu kommt eine Reihe kostenloser Workshops, darunter einen vom "Platinum Sponsor" FutureGov und einen vom "Gold Sponsor" Adobe.Im Rahmen des "PitchGovTech"-Wettbewerbs werden innovative Startups aus verschiedenen Branchen des öffentlichen Sektors (darunter Gesundheit, Verkehr, Verteidigung und Sicherheit) in einer von Amazon Web Services gesponserten Live-Veranstaltung ihre Lösungen hinsichtlich der Herausforderungen von COVID vorstellen.Um weitere Informationen zu erhalten und sich für einen kostenlosen Pass anzumelden, besuchen Sie bitte www.govtechsummit.eu. (http://www.govtechsummit.eu/)Für Presseausweise klicken Sie bitte hier (https://www.govtechsummit.eu/press-registration).Der GovTech Summit ist die weltweit führende Eventmarke von GovTech und bringt die talentiertesten Innovatoren und politischen Entscheidungsträger der Welt zusammen, um die Funktionsweise von Regierungen in einer digitalen Welt zu überdenken und die öffentlichen Dienste und Märkte der Zukunft zu gestalten. Der GovTech Summit 2020 basiert auf einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen PUBLIC und Unbound. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.govtechsummit.eu (http://www.govtechsummit.eu/)