(shareribs.com) Portland 25.09.2020 - Der Absatz von Cannabis im US-Bundesstaat Oregon ist in den letzten Monaten weit stärker gestiegen als erwartet. Wie das Office of Economic Analysis in Oregon mitteilte, ist der Absatz von Cannabis im Bundesstaat in den letzten Monaten weiter gestiegen. Für die Wirtschaft des Bundesstaates stellt dies einen Lichtblick dar. Die Ökonomen teilten im Rahmen ihres ...

