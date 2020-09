Berlin - Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar/Emnid wöchentlich für "Bild am Sonntag" erhebt, kann die FDP nach ihrem Parteitag einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen und kommt nun auf sechs Prozent. Die Unionsparteien bleiben unverändert bei 36 Prozent und damit deutlich stärkste Kraft.



Auch die Grünen können ihren Wert halten, kommen wie in der Vorwoche auf 18 Prozent. Die Sozialdemokraten würden 16 Prozent (+/-0) wählen, die AfD elf Prozent (+/-0). Die Linkspartei kommt wie in der Vorwoche auf acht Prozent, die sonstigen Parteien können fünf Prozent der Stimmen auf sich vereinen (-1). Für die Erhebung befragte Kantar/Emnid vom 17. bis zum 23. September 2020 insgesamt 1.509 Menschen.



Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

