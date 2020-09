DJ Scholz für höhere Steuern ab 200.000 Euro - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat erstmals präzisiert, ab welchem Einkommen er Bürger höher besteuern will. Im Interview mit der "Welt am Sonntag" sagte Scholz: "Wir sprechen von sehr hohen Einkommen, ein paar 100.000 Euro fängt logisch bei mehr als 200.000 Euro an." Dabei gehe es weniger darum, die Steuereinnahmen des Staates zu erhöhen, sondern in erster Linie um Leistungsgerechtigkeit.

Scholz hatte bereits im August angekündigt, im Falle einer Regierung unter seiner Führung ab 2021 Steuererhöhungen für Besserverdienende beschließen zu wollen. Eine Einkommensgrenze hatte er aber nicht genannt.

Schon vor der letzten Bundestagswahl habe die SPD vorgeschlagen, den heutigen Spitzensteuersatz erst später wirksam werden zu lassen, um untere und mittlere Einkommen netto zu stärken. "Im Gegenzug sollte der Steuersatz für sehr hohe Gehälter moderat steigen", sagte Scholz.

Zugleich hat Scholz einer Reform der Schuldenbremse, wie sie unter anderem Spitzenpolitiker der Grünen fordern, eine Absage erteilt. Die Schuldenbremse "steht absichtlich im Grundgesetz, damit sie nur schwer zu ändern ist. Dafür bräuchte es Zweidrittel-Mehrheiten. Gerade zeigt sich ja, dass die Schuldenregel auch in einer solchen Krise funktioniert - denn wir können kraftvoll gegenhalten." Nach der durch die Pandemie ausgelösten Krise wolle er das Schuldenniveau wieder verringern und die Schuldenregel einhalten, sagte Scholz weiter.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2020 04:09 ET (08:09 GMT)