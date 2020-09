Köln (ots) -Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit tauschen zwei Reporter desWDR und des MDR ihre Berichtsgebiete: Für das gemeinsame Projekt"Wir und ihr: 30 Jahre Deutsche Einheit" waren Christian Dassel (WDR)und André Berthold (MDR) im jeweils anderen Landesteil unterwegs undberichten von ihren Erfahrungen.Wie "vereinigt" sind wir 30 Jahre nach der deutschenWiedervereinigung? Wie denken wir über den jeweils anderenLandesteil? Und wie unterschiedlich hat sich das Leben der Menschenin Ost und West entwickelt? Diesen Fragen gehen WDR und MDR in einemgemeinsamen, crossmedialen Kooperationsprojekt nach - und tauschendabei die Perspektiven.Reporter Christian Dassel vom WDR fuhr ins sächsische Leipzig undBittkau in Sachsen-Anhalt. Sein Kollege André Berthold vom MDR machtesich auf in die Ruhrgebietsstadt Essen und nach Elsoff im KreisSiegen-Wittgenstein. Die beiden Journalisten fragten dort Menschennach ihren Erfahrungen mit der Deutschen Einheit. Es ging auch umVorurteile und Klischees zu den Nachbarn im Osten beziehungsweiseWesten.Die Idee zum Reportertausch hatte WDR-Newsroom-Redakteur TobiasReckmann: "Die gelebte deutsche Einheit ist dem Engagement und dem'Wir-Gefühl' zahlloser Menschen in beiden Landesteilen zu verdanken.Deswegen war uns schnell klar, dass es für dieses Projekt nicht beieiner westdeutschen Perspektive bleiben kann. Dass wir mit der Ideeeines Reporteraustausches bei den Kolleg*innen in Leipzig auf sooffene Türen gestoßen sind, hat uns sehr gefreut." AnnetteLoewe-Liebeskind, verantwortliche Redakteurin bei MDR aktuell,ergänzt: "Wir fanden es sehr spannend, zusammen zu schauen, wird dergeschlossene Laden auf dem Dorf, der Strukturwandel einer Regionmittlerweile noch als Ost-West-Unterschied wahrgenommen oder docheher als Unterschied zwischen Stadt und Land bzw. strukturschwacherbzw. strukturstarker Region."Die Reportagen und Beiträge des Projektes verbreiten WDR und MDR abdem 28. September crossmedial in der Aktuellen Stunde im WDRFernsehen, in MDR aktuell im MDR Fernsehen, in den Hörfunkwellen undim Netz auf WDR.de und MDR.de.Themenschwerpunkt im gesamten WDR-ProgrammZum Jubiläum "30 Jahre Deutsche Einheit" setzt der WDR in seinemgesamten Programm sowohl im Fernsehen als auch im Radio und imInternet einen Themenschwerpunkt. Neben der aktuellenBerichterstattung vom Jahrestag sendet das WDR Fernsehenbeispielsweise am 3. Oktober um 19:30 Uhr eine Ausgabe der "LokalzeitGeschichten", die sich mit der Wiedervereinigung beschäftigt. Ab21:40 Uhr werden Folgen der WDR-Reihe "Unser Land in den 80ern"ausgestrahlt. Am 4. Oktober heißt es ab 14:15 Uhr "Besuch aus demWesten - Jürgen Becker unterwegs im Osten Deutschlands."WDR 5 wird am 3. Oktober in seinen Sendungen "Erlebte Geschichten(9:00 Uhr und 18 Uhr), "Töne, Texte, Bilder" (10:00 Uhr) sowie"Mittagsecho" die deutsche Wiedervereinigung thematisieren. COSMOplant ab dem 28. September eine Themenwoche mit unterschiedlichenPerspektiven und Umsetzungen. Im Fokus der Berichterstattung sollstehen, wie Deutsche mit Migrationshintergrund die Wiedervereinigungsehen und welche Migrationsgeschichte die ehemalige DDR geprägt hat.1LIVE sendet am Jahrestag vormittags eine "Kammel undKühler"-Sondersendung.Auch in den Programmen von WDR 2, WDR 3 sowie WDR 4 wird das Jubiläumüber den ganzen Tag hinweg entsprechend gewürdigt."Villa Einheit" im ErstenAm Montag, 5. Oktober, läuft um 23:35 Uhr im Ersten die 45-minütigeWDR/MDR-Dokumentation "Villa Einheit" aus der Reihe "Geschichte imErsten". Sie handelt von 13 jungen Leuten, die im ersten Jahr nachder Deutschen Einheit in Jena eine alte Villa besetzen, renovierenund eine "GbR des privaten Glücks" gründen. Sie schreiben sich fürdas ersehnte Studium ein, das ihnen die DDR verwehrt hatte. 30 Jahrespäter treffen sie sich wieder und ziehen Bilanz, was von ihrenTräumen und Wünschen geblieben ist.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Besuchen Sie auch die Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4718216