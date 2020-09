2019 erreichten die US-Lieferungen von Baumnüssen an die EU-28 (EU-27 + GB) 3,1 Milliarden USD, was 41% Marktanteil entspricht. Die USA sind weiter der größte Lieferant von Baumnüssen an Europa. Während die EU-Investition und -Produktion von Baumnüssen weiter ansteigt, ist die Produktion noch weit davon entfernt, die inländische Nachfrage zu erfüllen, so...

