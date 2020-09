KISS-Bassist Gene Simmons reagierte kürzlich auf einen Tweet von Gemini Cryptocurrency Exchange-Mitbegründer Cameron Winklevoss und sorgte damit für Spekulationen im Netz.? Gene Simmons an Bitcoin interessiert? KISS-Star reagiert auf Tweet von Cameron Winklevoss? Will Simmons bei der Bitcoin-Massenadaption helfen?Cameron Winklevoss erklärte in einem Tweet Mitte September, dass es einfacher sei Bitcoin und Ether zu kaufen, wenn man bereits im alten System sei. - Bitcoin handeln mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...