OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Atommüll-Endlager

Die Suche nach einem Endlager für Atommüll wird viele Diskussionen in den nächsten Wochen, Monaten, ja Jahren beherrschen. Denn wer will schon ein Endlager für Atommüll vor seiner Haustür haben, der dort eine Million Jahre möglichst sicher gelagert werden soll? Will die Politik Proteste, Wut und Gewalt wie einst in Gorleben vermeiden, muss sie den gesamten Prozess so offen und transparent wie möglich machen und die Bürger mitnehmen. Im Jahr 2031 soll der Standort gefunden sein, 2050 soll das Endlager in Betrieb gehen. Das hört sich weit weg an, ist es aber tatsächlich nicht. Das gesamte Verfahren kann nur funktionieren, wenn für alle Bundesländer die gleichen Voraussetzungen gelten und keiner aus der ergebnisoffenen Suche ausschert - auch die Bayern nicht./yyzz/DP/zb