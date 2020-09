FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Grippeimpfung:

"In diesen Tagen, in denen die meisten noch einmal ganz besonders auf ihre Gesundheit und die ihrer Mitmenschen achten, brauchen wir vor allem Besonnenheit. Die wird durch eine wilde Diskussion über Grippeimpfstoffe schwer gefährdet. Jetzt kostenlose Impfungen für alle zu fordern, grenzt schon an Verantwortungslosigkeit. Sollte die Hoffnung auf Kostenfreiheit in der Krise einen Run der Gesunden und wenig Gefährdeten auf die Impfdosen auslösen, könnte für? jene, die Impfungen dringend brauchen, nichts mehr übrig bleiben."