Der amerikanische Outdoor-Spezialist Johnson Outdoors Inc. (ISIN: US4791671088, NYSE: JOUT) kündigt eine Quartalsdividende von 21 US-Cents an. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Steigerung der Dividende um 23,5 Prozent oder 4 US-Cents. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 23. Oktober 2020 (Record date: 9. Oktober 2020). Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,84 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen ...

