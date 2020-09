Wattwil (awp) - Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat am boomenden Windenergiemarkt einen Auftrag an Land gezogen. Mit einem führenden Hersteller von Windturbinen sei ein bestehender Ausrüstungsvertrag um weitere drei Jahre verlängert worden, teilte Gurit am Montag mit. Das Umsatzvolumen daraus dürfte sich auf rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...