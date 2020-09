DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich weiter. Das US-Handelsministerium hat US-Chipunternehmen mitgeteilt, dass sie Lizenzen einholen müssen, bevor sie bestimmte Technologien an Chinas größten Hersteller von Halbleitern, SMIC, exportieren dürfen. Das Handelsministerium legte diese Anforderung in einem Brief an die Computerchip-Industrie dar. In dem Schreiben, welches dem Wall Street Journal vorliegt, heißt es, dass Exporte an die Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) oder Tochtergesellschaften Gefahr laufen, für chinesische militärische Aktivitäten genutzt zu werden. Das US-Handelsministerium droht damit, SMIC von Geräten zur Chip-Herstellung abzuschneiden. US-Unternehmen sind wichtige Lieferanten solcher Ausrüstung. Die Trump-Administration hatte wochenlang darüber beraten, ob SMIC Exportbeschränkungen auferlegt werden sollen. Bereuits im April hatte die Regierung eine Verschärfung der Exportbestimmungen angekündigt, mit der US-Unternehmen daran gehindert werden sollen, Produkte zu verkaufen, die Chinas Militär stärken könnten.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.315,75 +0,58% Nasdaq-100-Indikation 11.209,00 +0,56% Nikkei-225 23.382,31 +0,77% Hang-Seng-Index 23.495,26 +1,12% Kospi 2.311,25 +1,42% Shanghai-Composite 3.229,15 +0,30% S&P/ASX 200 5.971,50 +0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Neben günstigen Vorgaben der US-Börsen sorgt für Optimismus, dass die US-Demokraten ihren Vorschlag für ein weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft vorantreiben, über das noch im Laufe der Woche abgestimmt werden könnte. Allerdings liegt es trotz seines deutlich abgespeckten Volumen mit 2,4 Billionen Dollar noch fast doppelt so hoch wie die Vorstellungen der Republikaner. Daneben stützt auch die Hoffnung auf die baldige Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Gesucht sind in der gesamten Region insbesondere Aktien aus dem Technologiesegment, nachdem diese auch in den USA die Erholung am Freitag angeführt hatten. Knapp behauptet tendiert Schanghai. Die Stimmung wird in der Breite damit allenfalls leicht davon belastet, dass US-Chipunternehmen nun Lizenzen einholen müssen, bevor sie bestimmte Technologien an Chinas größten Hersteller von Halbleitern, SMIC, exportieren dürfen. Die SMIC-Aktie rutscht darauf um knapp 6 Prozent ab. Ebenfalls in Hongkong schießen HSBC um 7,8 Prozent nach oben, nachdem der Versicherer Ping An seine Beteiligung bei dem Finanzkonzern auf 8,0 Prozent leicht aufgestockt hat. Die HSBC-Aktie war in der Vorwoche noch auf das niedrigste Niveau seit 1995 gefallen. Ping An geben um 0,4 Prozent nach. China Evergrande machen den 9-prozentigen Verlust vom Freitag wieder wett und erholen sich um fast 12 Prozent. Anlass für die Verkaufswelle waren Spekulationen, wonach der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Das Unternehmen hat dem nun entgegengehalten, finanziell auf gesunden Beinen zu stehen.

US-NACHBÖRSE

Lockheed Martin legten um 2,1 Prozent zu. Für Auftrieb sorgte, dass der Rüstungs- und Technologiekonzern das Volumen seines Aktienrückkaufsprogramms erhöht hatte und außerdem die Dividende von 2,40 auf 2,60 Dollar je Aktie.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.173,96 1,34 358,52 -4,78 S&P-500 3.298,46 1,60 51,87 2,09 Nasdaq-Comp. 10.913,56 2,26 241,30 21,63 Nasdaq-100 11.151,13 2,34 254,66 27,69 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 798 Mio 927 Mio Gewinner 2.164 1.497 Verlierer 851 1.532 unverändert 91 90

Sehr fest - Unter den Anlegern setzte sich die Hoffnung durch, dass sich Demokraten und Republikaner in den USA unter dem Druck der sich ausweitenden Corona-Pandemie vielleicht doch noch auf weitere Unterstützungsmaßnahmen für Bevölkerung und Wirtschaft einigen werden, wie es unter anderem von der US-Notenbank immer wieder gefordert wird. Auch die Hoffnung auf einen baldigen Impfstofft sorgte für Kauflaune. Novavax schnellten um 10,9 Prozent nach oben. Das Biotechunternehmen hat in Großbritannien mit einer Phase-3-Studie zu einem Covid-19-Impfstoff begonnen. Ferner kündigte Novavax eine Zusammenarbeit mit Endo zur Produktion des Impfstoffs an. Endo verbesserten sich um 8,4 Prozent. Stärkster Wert im Dow waren Boeing mit einem Plus von 6,8 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Auftrag der US-Luftwaffe im Volumen von 2,24 Milliarden Dollar vermeldet. Apple stiegen um 3,8 Prozent, nachdem Morgan Stanley zum Einstieg in die Aktie geraten hatte. Der Technologiesektor war mit einem Plus von 3,6 Prozent größter Gewinner. Costco Wholesale verloren 1,3 Prozent nach Vorlage guter Geschäftszahlen. Markteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie im laufenden Jahr knapp 19 Prozent zugelegt hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -2,7 0,16 -107,3 5 Jahre 0,26 -0,9 0,27 -166,2 7 Jahre 0,45 -1,1 0,46 -179,8 10 Jahre 0,65 -1,3 0,67 -179,0 30 Jahre 1,40 -0,6 1,41 -166,5

Bei den US-Staatsanleihen tat sich wenig. Die Zehnjahresrendite sank bei steigenden Notierungen um 1,3 Basispunkte auf 0,65 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1637 +0,1% 1,1627 1,1674 +3,8% EUR/JPY 122,51 -0,3% 122,84 122,95 +0,5% EUR/GBP 0,9107 -0,0% 0,9111 0,9123 +7,6% GBP/USD 1,2778 +0,1% 1,2761 1,2797 -3,6% USD/JPY 105,30 -0,3% 105,66 105,30 -3,1% USD/KRW 1174,45 +0,3% 1174,45 1171,42 +1,7% USD/CNY 6,8231 -0,0% 6,8238 6,8155 -2,0% USD/CNH 6,8304 +0,0% 6,8304 6,8240 -1,9% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7060 +0,4% 0,7033 0,7082 +0,8% NZD/USD 0,6557 +0,1% 0,6549 0,6589 -2,6% Bitcoin BTC/USD 10.898,63 +1,7% 10.718,76 10.693,51 +51,2%

Der Dollar war mit den andauernden Unsicherheiten als sicherer Währungshafen weiter gefragt. Der Dollarindex gewann 0,3 Prozent. Auf dem Euro lastete die Angst vor weiteren regionalen Lockdowns aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei etwa 1,1630 Dollar gegenüber 1,1672 am Freitagmorgen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,91 40,25 -0,8% -0,34 -29,8% Brent/ICE 41,62 41,92 -0,7% -0,30 -32,5%

Die Ölpreise traten mehr oder weniger auf der Stelle. Auf der einen Seite lasteten Sorgen um die Weltwirtschaft und der feste Dollar auf den Preisen, auf der anderen Seite kam Unterstützung von der Erholung der Aktienmärkte. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 40,25 Dollar, Brent verlor 2 Cent auf 41,92 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.861,49 1.861,77 -0,0% -0,28 +22,7% Silber (Spot) 22,88 22,90 -0,1% -0,02 +28,2% Platin (Spot) 854,23 853,05 +0,1% +1,18 -11,5% Kupfer-Future 0,00 2,97 0% 0 +5,2%

Auf den Goldpreis drückte unverändert der starke Dollar. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,3 Prozent auf 1.863 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im August mit einem etwas langsameren Tempo gestiegen. Sie legten um 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu nach einem Plus von 19,6 Prozent im Juli.

USA

US-Präsident Donald Trump hat die erzkonservative Bundesrichterin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin nominiert. Barrett soll den durch den Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg frei gewordenen Platz am Obersten Gerichtshof einnehmen. Die Nominierung muss noch vom Senat bestätigt werden, wo Trumps Republikaner eine Mehrheit von 53 der 100 Senatoren stellen. Die Anhörungen sollen am 12. Oktober beginnen, ein Votum soll dann Ende Oktober stattfinden - nur wenige Tage vor der Präsidentenwahl am 3. November.

USA/CHINA - TIKTOK

Ein US-Richter hat das von US-Präsident Donald Trump erlassene Verbot von Downloads der populären Tiktok-App vorerst ausgesetzt. Er gab damit einem Antrag der Betreiber der Videoplattform auf eine einstweilige Verfügung statt. Das Verbot hatte nur wenige Stunden nach der Richterentscheidung in Kraft treten sollen. Mit der Verbotsverordnung will Trump erreichen, dass Bytedance den US-Zweig von Tiktok an ein US-Unternehmen verkauft.

BOEING

