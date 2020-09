Berlin (ots) - Becher mit vorgeschnittenem Obst, wie sie in vielen Läden angeboten werden, können potenziell Keime enthalten.Das hat eine Stichprobe des rbb-Verbrauchermagazins "SUPER.MARKT" ergeben. Vier der fünf im Labor überprüften Proben waren mit Keimen belastet und überschritten zum Teil deutlich die vorgegebenen Richtwerte. Dabei spielte der Preis keine Rolle.Laut Verbraucherschutzexperten wird eine mögliche Keimbildung dadurch begünstigt, dass sich in der Verpackung ein feuchtes Milieu bildet. Zudem gebe es keinen Produktionsschritt, der schädliche Mikroorganismen abtötet.Näheres dazu am Montagabend (28.9.2020) ab 20.15 Uhr bei "SUPER.MARKT" im rbb-Fernsehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4718462