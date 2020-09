Wiesbaden - Die Zahl der Privathaushalte mit E-Bikes hat sich in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdreifacht. Zum Jahresanfang 2020 besaßen 4,3 Millionen Haushalte in Deutschland mindestens ein Elektrofahrrad, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.



Damit hatte etwa jeder neunte Haushalt (11,4 Prozent) mindestens ein E-Bike. Anfang 2015 standen noch in 1,5 Millionen Haushalten Elektrofahrräder. Dabei besaßen Haushalte, deren Haupteinkommensperson zwischen 65 und 69 Jahren alt war, mit 16,0 Prozent am häufigsten Elektrofahrräder. Im Vergleich dazu hatten jeweils 14,2 Prozent der Haushalte mit Haupteinkommenspersonen im Alter von 55 bis 64 Jahren sowie von 70 bis 79 Jahren E-Bikes.



Mit 9,0 Prozent waren Haushalte mit einer Haupteinkommensperson zwischen 45 und 55 Jahren vergleichsweise selten mit diesen Fahrrädern ausgestattet, so die Statistiker. Von den Haushalten mit Elektrofahrrädern hatten knapp zwei Drittel (65,6 Prozent) genau eines davon, knapp ein Drittel (33,1 Prozent) hatte zwei und 1,3 Prozent hatten drei oder mehr Elektrofahrräder. Insgesamt besaßen Anfang 2020 rund 29,9 Millionen Haushalte Fahrräder oder Elektrofahrräder. Das entsprach rund drei Vierteln (78,8 Prozent) aller Haushalte in Deutschland.

