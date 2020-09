DJ Kundenanliegen schnell und einfach lösen mit Livechat, WhatsApp, Messenger und Co. - Fragenbeantwortung in Echtzeit: Hanauer Tee Online-Shop geht mit der Zeit

Hanau (pts007/28.09.2020/08:40) - Lange Wartezeiten mag niemand - vor allem dann nicht, wenn es um die Beantwortung von Fragen, Hilfe bei Problemen oder sonstige Anliegen geht. In Zeiten der Digitalisierung kann es heutzutage gar nicht schnell genug gehen. Ganz besonders stark zeigt sich dieses Phänomen im Onlinehandel. Kundenanliegen sollen am besten in Echtzeit und selbstverständlich persönlich beantwortet werden. Bei diesem Trend ganz vorne mit dabei ist der im hessischen Hanau ansässige Tee-Online-Shop AURESA https://www.auresa.de/ . Kunden erreichen den Kundenservice dort nicht nur per Telefon und E-Mail, sondern auch via WhatsApp und Livechat. Des Weiteren leiht AURESA Interessierten auch auf den Social-Media-Kanälen Facebook https://www.facebook.com/auresa.germany und Instagram https://www.instagram.com/ auresa.germany/ ein offenes Ohr. Denn auch dort kann man sich über die integrierten Messenger mit Anliegen aller Art an das Unternehmen wenden.

Probleme werden dann gelöst, wenn sie anfallen

Der Kundenservice kann über WhatsApp und den im Shop integrierten Livechat rund um die Uhr erreicht werden - auch außerhalb der Geschäftszeiten. Kunden können somit ihre Fragen sofort stellen und mit einer zeitnahen Antwort rechnen. Die WhatsApp-Funktion kommt dabei vor allem denjenigen zugute, die den Tee Online-Shop AURESA über ein mobiles Endgerät besuchen. Facebook und Instagram, die zu den meistgenutzten Social-Media-Kanälen gehören, verfügen inzwischen ebenfalls über eine eigene Messenger-Funktion. Auch über diese ist AURESA jederzeit erreichbar. Der Kunde kann also frei entscheiden, über welchen Kommunikationskanal er mit dem Unternehmen in Kontakt treten möchte.

"Die Vorteile dieser Kommunikationskanäle liegen klar auf der Hand. Sowohl WhatsApp als auch der Livechat bieten unseren Kunden die Möglichkeit Bilder direkt an unseren Kundenservice zu schicken. Liegt also ein Problem in unserem Shop oder mit der Lieferung der Bestellung vor, kann uns dies schnell und einfach über einen Screenshot oder ein Foto mitgeteilt werden und wir können uns sofort darum kümmern. Auch Produktberatungen werden dadurch vereinfacht. Über unseren Livechat, WhatsApp und die Messenger können Fragen zu unseren Tees in Echtzeit beantwortet und so schnell der passende Tee gefunden werden. Das ist besonders dann praktisch, wenn man als Kunde gerade keine Gelegenheit zum Telefonieren hat. So werden Probleme gelöst, wenn sie anfallen und der Kunde muss nicht lange auf eine Rückmeldung warten", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA. https://www.auresa.de/

Tee-Onlineshop mit hohen Wertmaßstäben

AURESA bietet im Onlineshop unter https://www.auresa.de/ eine große Auswahl an unter anderem auch biozertifizierten und fair gehandelten Kräutertees, Schwarztees, Grüntees und Früchtetees. Dabei legt das 2018 von Danijel Mlinarevic und Nicolas John gegründete Unternehmen hohen Wert auf einen umweltschonenden und CO2-neutralen Versand seiner Tees durch DHL GoGreen. Mindestens einmal im Jahr werden die Plantagen, von denen die Bio-Tees bezogen werden, auf die Einhaltung der Richtlinien der EG-Ökoverordnung überprüft. Die im Tee enthaltenen Zutaten müssen dabei zu 95 % aus ökologischer Erzeugung stammen und die Verwendung von Kunstdünger oder besonders aggressiven Pflanzenschutzmitteln ist strengstens untersagt.

Aussender: AURESA e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 9911930 E-Mail: presse@auresa.de Website: www.auresa.de

