FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche ist der deutsche Aktienmarkt merklich fester in die neue Woche gestartet. Positive Impulse kamen von den US-Börsen, die am Freitag - angetrieben von den großen Technologieaktien - im späten Handel kräftig zugelegt hatten. Die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen dürften Börsianern zufolge aber die Kauflust der Anleger in Grenzen halten.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 1,66 Prozent auf 12 675,66 Punkte. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex fast fünf Prozent eingebüßt und war zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Montag kurz nach Handelsstart 1,34 Prozent auf 26 807,08 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund 1,4 Prozent vor./edh/zb

