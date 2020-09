DJ Esma: Drei britische CCP als Drittstaaten-Anbieter in EU zugelassen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäische Markt- und Wertpapieraufsicht Esma hat die drei in London operierenden großen Zentralen Gegenparteien (CCP) ICE Clear Europe Limited, LCH Limited und LME Clear Limited als Drittstaatenanbieter anerkannt, die vorläufig auch nach Ende der Brexit-Übergangsfrist in der EU operieren dürfen. Bezüglich ihrer systemischen Wichtigkeit stufte die Esma LME Clear Limited als erstrangig (Tier 1) ein und ICE Clear Limited sowie LCH Limited als zweitrangig (Tier 2).

Zuvor hatte die EU-Kommission entschieden, dass die Beaufsichtigung dieser Zentralen Gegenparteien in Kooperation mit der Bank of England in einer Weise erfolgen kann, die den EU-Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinie Emir entspricht (Äquivalenz-Entscheidung). Diese Äquivalenz-Entscheidung gilt jedoch zunächst nur in den 18 Monaten bis 30. Juni 2022.

Nach Aussage von EU-Beamten soll diese Frist den EU-Finanzmarktteilnehmern zusätzliche Zeit geben, um ihr Engagement bei britischen Clearing-Stellen abzubauen, sobald Großbritannien seine Post-Brexit-Übergangsperiode beendet und aufhört, die EU-Regeln zu befolgen.

