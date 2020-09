München (ots) - Auf der Ostseeinsel Rügen fiel gerade die letzte Klappe für einen weiteren neuen Film der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Das Privatleben der beliebten Insel-Ärztin Nora Kaminski steht Kopf: Die Trennung von Peer ist allgegenwärtig, jede Begegnung mit ihm schmerzt und verwirrt erneut. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihr Berufsleben, wo es unter anderem auch deshalb drunter und drüber geht.In Sassnitz, Prora und Lohme sowie in Berlin entstand die Folge "Hart am Wind" (AT) nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse. Regie führte Gunnar Fuß.An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Dirk Borchardt, Benjamin Grüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Weinknecht, Patrick Heyn, Bo Hansen, Petra Kelling, Justus Johanssen, Tilman Pörzgen, Swetlana Schönfeld, Mats Kampen, Thomas Schimanski, Marla Quandt, Barbara Prakopenka, Steffen Schröder u. v. m.InhaltDiagnose: Liebeskummer. Nora (Tanja Wedhorn) hat die Trennung von ihrem Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) mehr mitgenommen, als sie wahrhaben will. Einzige Ablenkung für Nora: Arbeit, aber die hat es in sich. Kite-Surfer Ben Kralmann (Justus Johannsen), den Nora als Notärztin bei einem Einsatz behandelt, scheint alles andere als glücklich darüber zu sein, überlebt zu haben. Sein Kumpel Matti (Tilman Pörzgen) wendet sich verzweifelt an Nora - irgendetwas stimmt mit Ben nicht. Denn er will sogar seine Surfschule verkaufen, die immer sein Traum war. Als bei Ben ein lebensbedrohliches Aneurysma an der Hirnarterie festgestellt wird, verweigert er die Operation. Was steckt wirklich hinter Bens seltsamen Verhalten? Mit Problemen zu kämpfen hat auch Noras Sohn Kai (Lukas Zumbrock). Eigentlich wollte er einen prestigeträchtigen Referendariatsplatz in Kanada annehmen und mit Kind und Kegel nach Übersee reisen. Aber jetzt will Mandy (Morgane Ferru) auf der Insel bleiben. Sie besteht sogar darauf, dass Kai ohne sie nach Kanada geht. So sehr Kai das Angebot lockt, hadert er damit, Mandy und das Baby alleine zu lassen. Erst Recht, als Jan Claasen (Thomas Schimanski), der leibliche Vater von Mandys Baby, wieder auf der Matte steht. Schließlich wächst Nora diese ganze ungeklärte familiäre Situation langsam über den Kopf und lenkt sie gedanklich so ab, dass sie nicht darauf drängt, eine ihrer Patientinnen aufgrund einer Thrombose unverzüglich ins Krankenhaus liefern zu lassen. Ein folgenschwerer Fehler, denn Noras Patientin gerät in Lebensgefahr ..."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Hinter der Kamera stand Gunnar Fuß. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa (ARD Degeto).Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Myriam Thieser,Tel.: 069/1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deREAL FILM Berlin GmbH, Marie Pflüger/Alexa Rothmund,Tel.: 040/66 88 4802, E-Mail: m.pflueger@studio-hamburg.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4718554