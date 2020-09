Der September hat seinem Ruf als Crash-Monat alle Ehre gemacht. Ganz oben auf der Verkaufsliste: Big Tech. Bei Amazon, Apple, Facebook und Co nahmen die Anleger nach der Mega-Rallye der vergangenen Monate kräftig Gewinne mit. Bei Amazon muss man für eine noch schwächere September-Performance weit zurückblicken.Exakt -10,3 Prozent, so lautet die Wertentwicklung der Amazon-Aktie im laufenden Monat. Anfang September hatte der Titel mit 3.552,25 Dollar ein neues Rekordhoch erklommen. Am Freitag ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...