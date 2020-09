Audi plant laut einem Medienbericht ein neues Joint Venture mit FAW in China für die Produktion von Elektroautos auf Basis der PPE-Plattform in einem neuen Werk. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten und sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Wie die "Automobilwoche" ohne konkrete Nennung von Quellen schreibt, wolle Audi an dem Gemeinschaftsunternehmen 75 Prozent der Anteile halten. ...

