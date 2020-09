Nachdem die Aktie von MTU zu Beginn dieses Jahres noch einen stolzen Wert von 289,30 Euro aufwies, geriet das Papier nur wenig später in den Sog des Corona-Crashs und setzt auf 97,76 Euro bis Mitte März zurück. Nach der Gegenreaktion der ersten Stunde konnte ein Zwischenhoch bei 187,75 Euro markiert werden, die Aufwärtsdynamik ließ aber schnell wieder nach und zwang die Aktie wieder in den Unterstützungsbereich um 130,00 Euro abwärts. Genau an dieser Stelle macht sich derzeit allerdings ein hoffnungsvoller Doppelboden breit, der entsprechend mit einem weiteren Kursanstieg noch bestätigt werden müsste. Sollte dieses Kunststückchen jedoch gelingen und wieder mehr Kapital in das Unternehmen zurückfließen, könnte dies durchaus für die nächsten Monate ein interessantes Investment auf der Long-Seite darstellen.

Ungewisse Zukunft

