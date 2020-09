Nach einer Woche mit massiven Verlusten war eine Gegenbewegung schon am vergangenen Freitag zu erwarten. Nun setzt diese mit etwas Verzögerung ein, ändert jedoch nichts an der bereits bestehenden Prognose. Von Andreas Büchler. Der DAX erholt sich zum Wochenauftakt bis an die erste technische Zielzone bei 12.750 / 12.850 und hat sogar noch ...

