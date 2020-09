Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel satte Kursgewinne verzeichnet. Der ATX lag am Vormittag zuletzt 1,68 Prozent im Plus und stand damit bei 2.118,09 Punkten. Die europäischen Leitbörsen tendierten ebenfalls klar fester.Nach der schwachen Vorwoche setzten die Aktienmärkte nun zur Erholung an. Der ATX hatte am Freitag den sechsten Verlusttag in den vergangenen sieben Sitzungen verzeichnet. ...

