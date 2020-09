Leipzig (ots) - "Was macht uns glücklich?" - das will MDR WISSEN in seinem neuen Themenschwerpunkt herausfinden. In der gleichnamigen Dokumentation geht es um ganz persönliche Rezepte zum Glücklichsein, die Chemie des Glücks und schließlich um die ultimative Glücksformel - zu sehen ab 28. September in der ARD Mediathek, am 30. September auf dem YouTube-Kanal von MDR DOK und am 4. Oktober um 22.20 Uhr im MDR-Fernsehen.Musik machen, auf einer Bühne stehen, Menschen unterhalten - das sind Dinge, die MDR WISSEN-Reporter Tobias Ossyra alias Jack Pop glücklich machen. Doch das, was ihm Spaß macht, muss noch lange nicht alle glücklich machen. Jeder hat eigene Vorstellungen vom Glück und Glücklichsein. Ossyra begibt sich deshalb auf eine spannende Recherchereise, um große Fragen zu klären: Was macht uns glücklich? Bin ich wirklich meines Glückes Schmied? Wie kann ich meine Lebenszufriedenheit tatsächlich beeinflussen?Finden wir Glück und Zufriedenheit im Beruf wie Familie Otto mit ihrer Bäckerei in der Oberlausitz? Oder müssen wir demütig werden wie Sophie Hauenherm, die trotz Querschnittslähmung weitertanzt und glücklicher scheint als in ihrem vorherigen Leben? Entsteht das Glücksgefühl in der Gemeinschaft und im sozialen Miteinander? Alexandra Kugler ist ehrenamtliche Voltigier-Lehrerin und vier Mal in der Woche für ihre Schülerinnen da. Oder liegt das Glück auf den höchsten Bergen der Erde? Der junge Bergsteiger Jost Kobusch fühlt sich in luftigen Höhen am wohlsten.Auch die Wissenschaft ist schon lange auf der Suche nach der Glücksformel. Der Bochumer Neurowissenschaftler Dr. Burkhard Pleger zum Beispiel fahndet nach der Chemie des Glücks und untersucht den MDR-Reporter dazu im MRT. In Bremen trifft Tobias Ossyra die renommierte Glücksforscherin Prof. Dr. Hilke Brockmann, die ihm erklärt, warum viele Menschen in einem "Hamsterrad des Glücks" gefangen sind. Der Kölner Soziologe und "Zufriedenheitsforscher" Prof. Dr. Martin Schröder präsentiert dem MDR überraschende Ergebnisse seiner Glücksstudie. Zum Beispiel: Wer früher heiratet, ist länger unzufrieden. Patrioten sind zufriedener als andere Menschen. Und: Sport bringt weniger als man denkt.Am Ende seiner Reise findet MDR WISSEN-Reporter Tobias Ossyra schließlich doch die wichtigste Zutat für die Glücksformel.Inspirierende Podcasts zum ThemaNeben der Dokumentation "Was macht uns glücklich?" bietet MDR WISSEN weitere inspirierende Formate zum Thema. Der Podcast "Die großen Fragen in 10 Minuten" befasst sich dieses Mal mit der Frage "Wo steckt das Glück?" und steht bereits in der ARD Audiothek und auf den gängigen Streaming-Plattformen zur Verfügung. Dort ist auch eine neue Folge des Podcasts "Meine Challenge" zu hören, in der sich MDR-Reporterin Daniela Schmidt vornimmt: "Ich werde glücklich!".mdrFRAGT: Für 90 Prozent Gesundheit am wichtigstenAuch "mdrFRAGT"- das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland hat sich mit dem Thema Glück beschäftigt. Über 17.400 Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben sich an der Befragung beteiligt: Für 90 Prozent der Befragten ist die Gesundheit die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches Leben. Den zweiten Platz in der Glücks-Hitliste der Mitteldeutschen nimmt mit 84 Prozent die Familie ein. 77 Prozent der Teilnehmer sind der Meinung, dass ein Zuhause zu einem glücklichen Leben gehört. Alle Befragungsergebnisse können im Internet nachgelesen werden: www.mdrfragt.de (http://www.mdrfragt.de)Auch im MDR WISSEN-YouTube-Kanal steht die Statistik des Glücks im Mittelpunkt. Tausende Menschen wurden jahrzehntelang befragt, befragt, wie zufrieden sie in ihrem Leben sind. Die erstaunlichen Ergebnisse sind ab dem 4. Oktober zu sehen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4718677