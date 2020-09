Peking (ots/PRNewswire) - GWM (601633.SS/02333.HK), ein führendes Automobilunternehmen in China, hat offiziell angekündigt, sich in ein globales Mobilitätstechnologieunternehmen umzuwandeln. GWM hat eine Reihe wichtiger Strategie Upgrades unter anderem hinsichtlich der Unternehmenskultur, der Produkte, der Technologie und des Marketings initiiert. Auf der Auto China 2020 zeigt GWM ein aufgefrischtes Image mit einer neuen Produktlinie, die mit führenden neuen Technologien aufwartet. Darunter finden sich neue Modelle der NEV-Marke ORA, der HAVAL Dagou, die dritte Generation des legendären HAVAL H6, F&L, POER Pickup, HAVAL H9 und HAVAL F7 und F7X, um sich der Zukunft zu stellen und auf den globalen Märkten zu konkurrieren."Dieses Jahr ist der Wendepunkt für HAVAL, um eine neue Ära einzuleiten. HAVAL entwickelt sich zur 'Nummer 1 unter den professionellen SUV-Marken der Welt' und genießt das Vertrauen von 6 Millionen Nutzern weltweit. Der HAVAL H6 gewann 87 monatliche Verkaufspreise unter allen Konkurrenten im SUV-Segment in China", sagt Wen Fei, General Manager von Haval. "Vor einigen Wochen haben wir offiziell die 3. Generation HAVAL H6 vorgestellt, die den Verbrauchern weltweiten den neuesten Stand der Technik bietet. Der HAVAL Dagou, ein Fahrzeug der Größenordnung 3/4, bietet jungen Benutzern eine neue Kategoriewahl. Diese beiden neuen Fahrzeuge basieren auf der neuesten GWM L.E.M.O.N.-Plattform, die unendliches Potenzial für HAVAL schafft."Der HAVAL H6 der 3. Generation führt das intelligente Fahrerlebnis auf hohem Niveau mit einer fünfdimensionalen Verbesserung von Design, Intelligenz, Leistung, Sicherheit und Komfort an. Seit der Markteinführung hat er sofortige Popularität gewonnen. Das Verkaufsvolumen hat seit seiner Einführung vor weniger als einem Monat 20.000 Einheiten überschritten. Unter den ersten Besitzern loben die Frauen vor allem die reichhaltige intelligente Fahrhilfe, die dem autonomen Fahren der Stufe L3 nahekommt, während die Männer besonders die intelligente Konnektivität der FOTA-Upgrade-Technologie und die unerwartete Leistung von Motor, Getriebe und Fahrwerkssystem bewundern.Basierend auf dem Konzept der Mitgestaltung und "Benutzerentwicklung", erhielt der HAVAL Dagou, der bereits vor seiner Markteinführung berühmt wurde und erfolgreich seine unverwechselbare Bekanntheit aufgebaut hat, seinen Namen, sein Markensymbol, seinen Konfigurationsnamen und seinen Farbnamen durch Online-Abstimmung der Benutzer. Und der gesamte Lebenszyklus von HAVAL Dagou wird von den Nutzern "mitgestaltet" werden. Die Auswahlmöglichkeiten der Benutzer hinsichtlich der Bedienoberfläche und des Benutzererlebnis werden auch in Zukunft in hohem Maße anpassbar sein.Das GWM POER EV-Modell wurde eingeführt, um GWMs Einblick in die zukünftige Pickup-Industrie zu demonstrieren. Dieses EV-Modell wurde mit führender Technologie ausgestattet, einschließlich einer ternären Lithiumbatterie, der weltweit ersten koaxial integrierten elektronischen Antriebsbrücke. Mit einer maximalen Reichweite von 405 km, 150 KW Leistung und 300 Nm Drehmoment, ist der GWM POER EV der EV-Pickup mit der größten Reichweite unter den in China verkauften Pickups.Der offizielle Name des Pickup der P-Serie, POER, der auf den internationalen Märkten verwendet werden wird, wurde auf dieser Automesse bekannt gegeben. Das Wort POER (ausgesprochen wie "Power") ist vom chinesischen Schriftzeichen Pao inspiriert und stammt ebenfalls vom Wort POWER in seiner mittelenglischen Form ab. Es kann mit den Akronymen "leistungsstark, geländetauglich, angenehm und zuverlässig" interpretiert werden. GWM will ein Fahrzeug bauen, das nicht nur mechanisch, sondern auch praktisch leistungsfähig und geländetauglich ist. Die intelligente Konnektivität macht die Fahrt immer angenehm, und die intelligente Sicherheit macht ihn auch unter extremen Bedingungen zuverlässig.GWM setzt außerdem eine Live-Streaming-Technologie mit mehreren Zeitzonen ein, um die Veranstaltung Kunden und Geschäftspartnern in Asien, Europa, Südamerika, Afrika und Ozeanien vorzustellen. Darüber hinaus verbindet GWM internationale Medien live, um die neue Produktlinie aus einer internationalen Perspektive zu demonstrieren und bietet Ihnen die großartige Gelegenheit, den Stand von GWM auf der Auto China 2020 zu besuchen.Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.gwm-global.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1281974/GWM_Showcases.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1281981/GWM_Reveals.jpgPressekontakt:Brand Communication Department+86 312 2194 373globalmarketing@gwm.cnOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/4718692